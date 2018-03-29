В Джалилабаде водитель и врачи "скорой помощи" были избиты на месте вызова - ФОТО

Джалилабад. 29 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабаде водитель и врачи "скорой помощи" были избиты на месте вызова.
Как передает Report, инцидент произошел сегодня ночью в 00:30 в городе Джалилабад на ул. Ахмеда Джавада.
Вызвавший "скорую" 45-летний Мамедов Арастун Зохраб оглы вместе с членами своей семьи избили водителя Бабаева Мухтара Хасай оглы 1960 г.р и врача Садыгова Руслана Мейбулла оглы 1979 г.р.
Джалилабадское районное отделение полиции проинформировано об инциденте.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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