В Джалилабаде вместе с рынком сгорел 3-этажный ресторан

В городе Гёйтепе Джалилабадского района в пожаре вместе с рынком сгорел и 3-этажный ресторан.

В городе Гёйтепе Джалилабадского района в пожаре вместе с рынком сгорел и 3-этажный ресторан.

По предварительным данным, пожар начался в 3-этажном ресторане площадью 360 квадратных метров. В результате ресторан полностью сгорел.

Затем пламя перекинулось на рынок площадью 700 квадратных метров. В результате сгорело 300 квадратных метров рынка и около 20 магазинов.

Всего на место происшествия были привлечены 10 пожарных расчетов. Пострадавшие во время пожара два человека обратились за неотложной медицинской помощью.

В настоящее время начато расследование для выяснения причин произошедшего.