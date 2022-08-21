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В Джалилабаде вместе с рынком сгорел 3-этажный ресторан

В Джалилабаде вместе с рынком сгорел 3-этажный ресторан В городе Гёйтепе Джалилабадского района в пожаре вместе с рынком сгорел и 3-этажный ресторан.
Происшествия
21 августа 2022 г. 23:37
В Джалилабаде вместе с рынком сгорел 3-этажный ресторан

В городе Гёйтепе Джалилабадского района в пожаре вместе с рынком сгорел и 3-этажный ресторан.

По предварительным данным, пожар начался в 3-этажном ресторане площадью 360 квадратных метров. В результате ресторан полностью сгорел.

Затем пламя перекинулось на рынок площадью 700 квадратных метров. В результате сгорело 300 квадратных метров рынка и около 20 магазинов.

Всего на место происшествия были привлечены 10 пожарных расчетов. Пострадавшие во время пожара два человека обратились за неотложной медицинской помощью.

В настоящее время начато расследование для выяснения причин произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda bazarla birlikdə 3 mərtəbəli restoran da yanıb

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