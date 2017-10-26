В Джалилабаде в результате драки между сватами один человек тяжело ранен

Джалилабад. 26 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошла драка между сватами. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в селе Шюкюрлю. Бывшие сваты пришли в дом отца бывшего мужа их дочери. Примерно в составе из 6 человек, все они были были вооружены разными предметами. Они разбили окно дома. Услышав шум, мать жениха Кемале Гочали гызы Шабиева 1977 г.р. вышла на улицу.

В это время между сторонами возник конфликт. В результате Шабиевой был нанесен удар по голове ломом. Женщина с тяжелыми травмами была доставлена в Джалилабадскую центральную районную больницу. Ей оказана первая медицинская помощь.

Во время инцидента отец жениха Абульфат Ханверди оглы Шабиев 1978 г.р. также находился дома. Увидев серьезность ситуации, Шабиев убежал к соседям. Искавшие его сваты, также нанесли значительный урон соседскому дому. Но так как Шабиев спрятался в сарае, поиски его закончились безрезультатно. В итоге вооруженные родственники покинули место инцидента. Ведется расследование.