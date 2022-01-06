В Джалилабаде в общественном месте задержан больной коронавирусом

В Джалилабаде в общественном месте обнаружен больной коронавирусом.

В Джалилабаде в общественном месте обнаружен больной коронавирусом.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, местный житель И.Гусейнов, которому было назначено лечение в домашних условиях в связи с положительным результатом теста на COVID-19, покинул адрес проживания, тем самым создав условия для распространения инфекции.

С соблюдением медицинских процедур полицейские доставили пациента по адресу проживания.

Проводится расследование для дачи правовой оценки его действиям.