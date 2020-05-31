В Джалилабаде в ходе строительства школы обнаружены древние предметы быта - ФОТО

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При строительстве школы модульного типа в Джалилабадском районе Азербайджана были обнаружены культурно-исторические образцы.

Как сообщает муганское бюро Report, при проведении раскопок в селе Бадамагаджи на глубине 1,5 м обнаружены 3 глиняных горшка.

Позже территорию посетили сотрудники соответствующих госструктур. Уцелевшие части двух глиняных горшков и одна глиняная посуда переданы в Историко-краеведческий музей Джалилабадского района.

В то же время в Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры было направлено официальное письмо.