В Джалилабаде установлена личность совершившего умышленный поджог в лесу

В Джалилабаде установлена личность совершившего умышленный поджог на территории лесного массива.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что возгорание в лесном массиве произошло близ села Огрубулаг Джалилабадского района.
Благодаря оперативному вмешательству сил Государственной противопожарной службы МЧС пожар был потушен в короткие сроки. В результате сгорели кустарники на площади в 1 га.
Позднее было установлено, что поджог был совершен умышленно жителем села Фатуллагышлаг Джалилабадского района Гулиевым Вели Хазархан оглу, который имеет психическое расстройство.
Собранные материалы по факту направлены в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки.