В Джалилабаде установлена личность совершившего умышленный поджог в лесу

В Джалилабаде задержан мужчина, совершивший умышленный поджог на территории лесного массива.

В Джалилабаде установлена личность совершившего умышленный поджог на территории лесного массива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что возгорание в лесном массиве произошло близ села Огрубулаг Джалилабадского района.

Благодаря оперативному вмешательству сил Государственной противопожарной службы МЧС пожар был потушен в короткие сроки. В результате сгорели кустарники на площади в 1 га.

Позднее было установлено, что поджог был совершен умышленно жителем села Фатуллагышлаг Джалилабадского района Гулиевым Вели Хазархан оглу, который имеет психическое расстройство.

Собранные материалы по факту направлены в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки.