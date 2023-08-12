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В Джалилабаде установлена личность совершившего умышленный поджог в лесу

В Джалилабаде установлена личность совершившего умышленный поджог в лесу В Джалилабаде задержан мужчина, совершивший умышленный поджог на территории лесного массива.
Происшествия
12 августа 2023 г. 12:59
В Джалилабаде установлена личность совершившего умышленный поджог в лесу

В Джалилабаде установлена личность совершившего умышленный поджог на территории лесного массива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что возгорание в лесном массиве произошло близ села Огрубулаг Джалилабадского района.

Благодаря оперативному вмешательству сил Государственной противопожарной службы МЧС пожар был потушен в короткие сроки. В результате сгорели кустарники на площади в 1 га.

Позднее было установлено, что поджог был совершен умышленно жителем села Фатуллагышлаг Джалилабадского района Гулиевым Вели Хазархан оглу, который имеет психическое расстройство.

Собранные материалы по факту направлены в соответствующие инстанции для дачи правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda meşədə yanğın olub, hadisəni törədən şəxs müəyyən edilib

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