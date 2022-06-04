В Джалилабаде умер избитый пятью днями ранее мужчина

Избитый пятью днями ранее в Джалилабадском районе Азербайджана Тасин Гулиев, 1955 года рождения, скончался в своем доме.

Избитый пятью днями ранее в Джалилабадском районе Азербайджана Тасин Гулиев, 1955 года рождения, скончался в своем доме.

Как сообщает муганского бюро Report, инцидент произошел в селе Шыхлар.

Тело погибшего передано в Джалилабадское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Точная причина его смерти станет известна после заключения судмедэкспертизы.

По факту проводится расследование.

Отметим, что пятью днями ранее Тасин Гулиев был избит одним или несколькими лицами. Он был отпущен домой после получения медицинской помощи в больнице.