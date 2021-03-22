В Джалилабаде украли два терминала Milliön

Подозреваемые в краже задержаны

В Джалилабаде задержаны лица, подозреваемые в краже платежных терминалов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского РОП, задержаны И.Мехдиев и К.Диниев, подозреваемые в краже из одного из магазинов на территории района 120 манатов, табачных изделий, платежного терминала Million с 2070 манатами, государственного регистрационного знака автомобиля марки "ВАЗ-2105", а также в угоне принадлежащего некоему Агаеву автомобиля марки "ВАЗ-2103" и похищении из другого магазина платежного терминала Million, в кассе которого находилось 5000 манатов.