В Джалилабаде убит отец троих детей

Джалилабад. 8 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершено убийство.

Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории села Привольное.

Местный житель 34-летний Гулиев Гюльбала Рауф оглы убил односельчанина 1984-го года рождения Новрузова Джейхуна Дядякиши оглы.

Работающий в Баку Г.Гулиев приехал в село и пригласил к себе домой Д.Новрузова.

Г.Гулиев у себя дома на почве личных отношений нанес два ножевых удара в области сердца Д.Новрузова. Мужчина скончался на месте. После Г.Гулиев сдался полиции и признался в совершенном преступлении. Причины убийства пока неизвестны.

Джейхун Новрузов был отцом троих детей.

По факту ведется расследование.