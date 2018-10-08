В Джалилабаде убит отец троих детей

Джалилабад. 8 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершено убийство.
Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории села Привольное.
Местный житель 34-летний Гулиев Гюльбала Рауф оглы убил односельчанина 1984-го года рождения Новрузова Джейхуна Дядякиши оглы.
Работающий в Баку Г.Гулиев приехал в село и пригласил к себе домой Д.Новрузова.
Г.Гулиев у себя дома на почве личных отношений нанес два ножевых удара в области сердца Д.Новрузова. Мужчина скончался на месте. После Г.Гулиев сдался полиции и признался в совершенном преступлении. Причины убийства пока неизвестны.
Джейхун Новрузов был отцом троих детей.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости