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    В Джалилабаде убит отец троих детей

    Джалилабад. 8 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершено убийство.

    Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории села Привольное.

    Местный житель 34-летний Гулиев Гюльбала Рауф оглы убил односельчанина 1984-го года рождения Новрузова Джейхуна Дядякиши оглы.

    Работающий в Баку Г.Гулиев приехал в село и пригласил к себе домой Д.Новрузова.

    Г.Гулиев у себя дома на почве личных отношений нанес два ножевых удара в области сердца Д.Новрузова. Мужчина скончался на месте. После Г.Гулиев сдался полиции и признался в совершенном преступлении. Причины убийства пока неизвестны.

    Джейхун Новрузов был отцом троих детей.

    По факту ведется расследование.

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