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    В Джалилабаде у женщины-инвалида украли пенсионную карту и сняли деньги со счета

    По словам родственников потерпевшей, пенсионную карту украл проникший в дом неизвестный© Report

    Джалилабад. 9 января. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе у женщины-инвалида первой группы украли пенсионную карту и сняли деньги со счета.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Сабирабад.

    Пенсионная карта была украдена со стола в доме 54-летней местной жительницы Лейлы Имановой. Ее близкие попытались снять в банке деньги со счета, предъявив удостоверение личности. В это время выяснилось, что несколько часов назад 310 манатов уже были сняты с баланса карты.

    По словам родственников потерпевшей, пенсионную карту украли проникшие в дом неизвестные лица (или лицо).

    В связи с инцидентом сообщили в отделение полиции Джалилабадского района. 

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