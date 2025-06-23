В Джалилабаде у бывшего осужденного изъято 13 кг наркотиков

В Джалилабаде у бывшего осужденного изъято 13 кг наркотиков.

В Джалилабаде у бывшего осужденного изъято 13 кг наркотиков.

Об этом сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе МВД.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый Бабек Керимли.

У него было обнаружено 13 кг марихуаны и 199 таблеток метадона.

Он планировал доставить наркотики, полученные от гражданина Ирана, по указанным адресам за материальное вознаграждение.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Б.Керимли избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.