О нас
Report Georgia
Аудио новости

Найдено тело одного из утонувших в водохранилище в Джалилабаде

Найдено тело одного из утонувших в водохранилище в Джалилабаде В Джалилабадском районе произошел несчастный случай.
Происшествия
8 июня 2021 г. 22:18
Найдено тело одного из утонувших в водохранилище в Джалилабаде

На горячий номер «112» МЧС поступила информация о том, что в селе Гюльмамедли три человека по неосторожности утонули в водохранилище Инджечай.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, спасательная служба МЧС прибыла на место происшествия.

В результате поисков было обнаружено тело одного из утонувших, Ягубова Гасана Ризван оглы (16 лет) и передано по назначению.

Продолжаются поиски Ягубова Гусейна Ризван оглы (17 лет) и Ягубова Хамзы Низами оглы (6 лет).

22:13

В Джалилабадском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает муганское бюро Report, происшествие произошло на территории села Гюльмамедли.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda su anbarında batan üç nəfərin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB - 2

Самое читаемое

Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
Шевченко: Подрыв азербайджанских журналистов на мине - диверсия и теракт
4 июня 2021 г. 17:30
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину
5 июня 2021 г. 12:50
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
На Самурском таможенном посту открыта горячая линия для устранения заторов
5 июня 2021 г. 19:08
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с гибелью журналистов в Кельбаджаре
4 июня 2021 г. 17:05
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
Военный обозреватель: СБ ООН должен оказать давление на Армению в вопросе передачи карт минных полей
7 июня 2021 г. 17:39
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 
5 июня 2021 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi