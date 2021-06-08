Найдено тело одного из утонувших в водохранилище в Джалилабаде

В Джалилабадском районе произошел несчастный случай.

На горячий номер «112» МЧС поступила информация о том, что в селе Гюльмамедли три человека по неосторожности утонули в водохранилище Инджечай.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, спасательная служба МЧС прибыла на место происшествия.

В результате поисков было обнаружено тело одного из утонувших, Ягубова Гасана Ризван оглы (16 лет) и передано по назначению.

Продолжаются поиски Ягубова Гусейна Ризван оглы (17 лет) и Ягубова Хамзы Низами оглы (6 лет).

22:13

В Джалилабадском районе произошел несчастный случай.