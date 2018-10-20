В Джалилабаде столкнулись легковой и грузовой автомобили, есть пострадавшие

Джалилиабад. 20 октября. REPORT.AZ/ в Джалилабадском районе произошла дорожная авария.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел вчера ночью на части автомобильной дороги Алят-Астара, проходящей по территории районного села Узунтепе.

Так, грузовик марки TIR въехал в стоявший у обочины автомобиль марки "Жигули". В результате аварии оба транспортных средства перевернулись на обочину дороги. Водитель легкового автомобиля, житель Сабирабадского района Рамин Юнис оглу Сулейманов 1977 г.р. был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Первоначальной причиной аварии называют туманные погодные условия.

По факту ведется расследование.