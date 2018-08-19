В Джалилабаде столкнулись грузовой и легковой автомобили - ФОТО

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Джалилабад. 19 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Как сообщает муганское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Алят-Астара в городе Гейтяпя Джалилабадского района.

Автомобиль марки “Mercedes” столкнулся с грузовиком.

На место происшествия были привлечены полицейские и машина скорой помощи. В результате ДТП пострадали два человека.

По факту ведется расследование.