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    В Джалилабаде столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибший и раненые

    Авария произошла на автомагистрали Алят - Астара

    Джалилабад. 18 апреля. REPORT.AZ/ В вечерние часы на части автомагистрали Алят – Астара, проходящей через село Алар Джалилабадского района произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб 1 человек и еще 3 ранены.

    Как передает Аранское бюро Report, в результате столкновения грузовика "Газель", перевозившего картофель, и микроавтобуса, пострадали 4 человека.

    Один из раненых скончался на пути в больницу. Остальные пострадавшие размещены в Центральную районную больницу Билясувара № 3.

    Личности погибшего и раненых еще не установлены.

    По факту ведется расследование.

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