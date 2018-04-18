В Джалилабаде столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибший и раненые

Джалилабад. 18 апреля. REPORT.AZ/ В вечерние часы на части автомагистрали Алят – Астара, проходящей через село Алар Джалилабадского района произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб 1 человек и еще 3 ранены.

Как передает Аранское бюро Report, в результате столкновения грузовика "Газель", перевозившего картофель, и микроавтобуса, пострадали 4 человека.

Один из раненых скончался на пути в больницу. Остальные пострадавшие размещены в Центральную районную больницу Билясувара № 3.

Личности погибшего и раненых еще не установлены.

По факту ведется расследование.