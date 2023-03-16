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В Джалилабаде столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

В Джалилабаде столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в ходе которого столкнулись четыре автомобиля.
Происшествия
16 марта 2023 г. 20:35
В Джалилабаде столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в ходе которого столкнулись четыре автомобиля.

По данным муганского бюро Report, инцидент произошел в городе Джалилабад на проспекте Г.Алиева.

Сотрудник автомойки, злоупотребив доверием автовладельца, забрал из автомойки легковой автомобиль марки "BMW". Во время вождения он попал в дорожно-транспортное происшествие, вызвав цепную аварию.

В результате аварии один из водителей, житель Билясуварского района Бахруз Гулиев 1982 года рождения, получил травмы. Раненого доставили в районную больницу.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda 4 avtomobil toqquşub, xəsarət alan var 

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