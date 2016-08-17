 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Джалилабаде совершена кража из дома, где находились 10 человек - ФОТО

    Управление полиции города Гёйтяпя возбудило уголовное дело

    Джалилабад. 17 августа. REPORT. AZ/ В Джалилабадском районе неизвестное лицо или лица совершили кражу в крупном размере из дома, в котором находилось 10 членов семьи.

    Как передает Report со ссылкой на региональное бюро, инцидент произошел в принадлежащем Алескеру Гусейнову доме, расположенном по улице Вугара Мурсалова города Гёйтяпя.

    Неизвестное лицо или лица в вечерние часы проникли на второй этаж дома с помощью лестницы, где в одной из комнат в сундуке нашли и присвоили 9 тыс. долларов США и 13 тыс. манатов.

    Самое интересное, что кража была совершена в комнате, в которой спал сын хозяина дома Анар Гусейнов. Члены семьи утверждают, что для совершения кражи воры применили усыпляющий газ или снотворное.

    Преступники украли деньги, однако не тронули находящиеся в сундуке золотые изделия на сумму примерно в 6-7 тыс. манатов.

    По данному факту Управлением полиции города Гёйтяпя возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi