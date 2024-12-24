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В Джалилабаде скончались новорожденные близнецы

В Джалилабаде скончались новорожденные близнецы В Джалилабадском районе после преждевременных родов скончались новорожденные близнецы.
Происшествия
24 декабря 2024 г. 18:38
В Джалилабаде скончались новорожденные близнецы

В Джалилабадском районе после преждевременных родов скончались новорожденные близнецы.

Как сообщает муганское бюро Report со ссылкой на TƏBİB, 22 декабря в родильное отделение Джалилабадской районной центральной больницы была госпитализирована 21-летняя беременная женщина.

У пациентки, находившейся на сроке 24-25 недель, начались преждевременные роды. Первым родился мальчик весом 700 граммов, а через несколько минут - девочка весом 650 граммов. Оба младенца имели экстремально низкий вес из-за глубокой недоношенности.

Несмотря на усилия медиков и проведенные реанимационные мероприятия, 23 декабря была констатирована смерть близнецов.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda doğuşdan sonra əkiz körpələr vəfat edib 

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