В Джалилабаде скончались новорожденные близнецы

В Джалилабадском районе после преждевременных родов скончались новорожденные близнецы.

В Джалилабадском районе после преждевременных родов скончались новорожденные близнецы.

Как сообщает муганское бюро Report со ссылкой на TƏBİB, 22 декабря в родильное отделение Джалилабадской районной центральной больницы была госпитализирована 21-летняя беременная женщина.

У пациентки, находившейся на сроке 24-25 недель, начались преждевременные роды. Первым родился мальчик весом 700 граммов, а через несколько минут - девочка весом 650 граммов. Оба младенца имели экстремально низкий вес из-за глубокой недоношенности.

Несмотря на усилия медиков и проведенные реанимационные мероприятия, 23 декабря была констатирована смерть близнецов.