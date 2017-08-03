В Джалилабаде скончалась женщина, упавшая с лестницы здания суда

Джалилабад. 3 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабаде 80-летняя женщина, выходившая из здания суда, скончалась в результате падения с лестницы.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел во дворе Джалилабадского районного суда.

Так, жительница села Алигасымлы Шукюфе Асланова 1937 г.р. из-за кредитной задолженности была вызвана в суд. Выходя из здания суда, Ш. Асланова споткнулась на лестнице и упала. Получившая тяжелую черепно-мозговую травму Ш. Асланова была доставлена в Джалилабадскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая там же и скончалась.

По факту ведется расследование.