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    В Джалилабаде скончалась женщина, упавшая с лестницы здания суда

    По факту ведется расследование

    Джалилабад. 3 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабаде 80-летняя женщина, выходившая из здания суда, скончалась в результате падения с лестницы.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел во дворе Джалилабадского районного суда.

    Так, жительница села Алигасымлы Шукюфе Асланова 1937 г.р. из-за кредитной задолженности была вызвана в суд. Выходя из здания суда, Ш. Асланова споткнулась на лестнице и упала. Получившая тяжелую черепно-мозговую травму Ш. Асланова была доставлена в Джалилабадскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая там же и скончалась.

    По факту ведется расследование.

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