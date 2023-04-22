В Джалилабаде сильный ветер вызвал ряд негативных последствий

В Джалилабаде восстановлены опоры линии электропередач, поваленные ураганным ветром.
Как сообщает муганское бюро Report, подача электроэнергии в районный центр была восстановлена минувшей ночью, а в села - сегодня.
По предварительным данным комиссии по чрезвычайным ситуациям, в результате урагана на территории района повалено около 50 деревьев, около 15 опор ЛЭП, повреждено кровельное покрытие 5 домов, сорвана кровля 1 торгового объекта, разрушена часть кровли средней школы села Команлы.
Отметим, что наблюдавшиеся вчера в Джалилабаде нестабильные погодные условия вызвали ряд последствий. Большая часть района осталась без света.