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В Джалилабаде сильный ветер вызвал ряд негативных последствий

В Джалилабаде сильный ветер вызвал ряд негативных последствий В Джалилабаде восстановлены опоры линии электропередач, поваленные ураганным ветром.
Происшествия
22 апреля 2023 г. 18:10
В Джалилабаде сильный ветер вызвал ряд негативных последствий

В Джалилабаде восстановлены опоры линии электропередач, поваленные ураганным ветром.

Как сообщает муганское бюро Report, подача электроэнергии в районный центр была восстановлена минувшей ночью, а в села - сегодня.

По предварительным данным комиссии по чрезвычайным ситуациям, в результате урагана на территории района повалено около 50 деревьев, около 15 опор ЛЭП, повреждено кровельное покрытие 5 домов, сорвана кровля 1 торгового объекта, разрушена часть кровли средней школы села Команлы.

Отметим, что наблюдавшиеся вчера в Джалилабаде нестабильные погодные условия вызвали ряд последствий. Большая часть района осталась без света.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda güclü külək nəticəsində qırılan elektrik xətləri bərpa olunub

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