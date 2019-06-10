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В Джалилабаде сгорел принадлежащий гражданину России автомобиль - ФОТО

В Джалилабаде сгорел принадлежащий гражданину России автомобиль

В Джалилабаде сгорел принадлежащий гражданину России автомобиль.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент отмечен на пролегающем через территорию района отрезке магистрали Алят-Астара.  

Управляемый гражданином России Алигейдаром Фаги оглу Наджафовым автомобиль марки "ВАЗ-21015" внезапно загорелся.  

На место происшествия привлечены живая сила и техника противопожарной части Джалилабадского района. Пламя потушено. Хотя автомобиль полностью сгорел, водитель и его пассажиры не пострадали. 

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов в автомобиле. 

По факту ведется расследование. 

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