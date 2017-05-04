В Джалилабаде сгорел микроавтобус, пострадали по меньшей мере 10 человек - ОБНОВЛЕНО

Джалилабад. 4 мая. REPORT.AZ/ Стали известны имена 10 человек, пострадавших в ходе возгорания микроавтобуса в Джалилабаде.

Как сообщает Report, в больницу было доставлено 10 человек, 1 - в отделение травматологии, 9 - в реанимационное отделение.

Список пострадавших:

Назрин Интигам гызы Гахраманова 2001 г.р.

Гунеш Махмудлу

Ульфат Махмудлу

Хураман Закир гызы Абышова 1969 г.р.

Тунзаля Гусейнага гызы Фараджева 1990 г.р.

Кенуль Мирзаева 1979 г.р.

Мелек Фахреддин гызы Рахимова 1996 г.р.

Равана Эльшад гызы Аббасова 1992 г.р.

Эльнара Малик гызы Ахмедова 1988 г.р.

Улькер Махмудова 1988 г.р.

***10:24

Джалилабад. 4 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабаде сгорел микроавтобус, есть раненые. Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Маликгасымлы. По словам местных жителей, микроавтобус, отвозивший рабочих на работы в полях, внезапно перевернулся, а потом загорелся.

По предварительным данным, в салоне автобуса было много пассажиров. Раненые были доставлены в Центральную больницу Джалилабадского района - из 10 человек, 1 - в отделение травматологии, 9 - в реанимационное отделение.