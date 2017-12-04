В Джалилабаде сбитый пешеход впал в кому

Джалилабад. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован сегодня утром в городе на проспекте Азербайджан.

Так, переходившего дорогу жителя района Заура Сулдуз оглу Ярыева сбил легковой автомобиль. Пешеход с тяжелыми телесными травмами был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу. Сообщается, что пострадавший находится в состоянии комы.

По факту ведется расследование