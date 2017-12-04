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    В Джалилабаде сбитый пешеход впал в кому

    По факту ведется расследование

    Джалилабад. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован сегодня утром в городе на проспекте Азербайджан.

    Так, переходившего дорогу жителя района Заура Сулдуз оглу Ярыева сбил легковой автомобиль. Пешеход с тяжелыми телесными травмами был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу. Сообщается, что пострадавший находится в состоянии комы.

    По факту ведется расследование

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