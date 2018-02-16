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    В Джалилабаде сбит пешеход, водитель сбежал с места происшествия

    © Report

    Джалилабад. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе сбит пешеход.

    Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло на пролегающем через район отрезке магистральной дороги Алят-Астара.

    При попытке перейти на противоположную сторону магистрали, неизвестным автомобилем был сбит житель Билясуварского села Аманкенд Махир Рамиз оглу Абилов 1982 г.р.

    Водитель сбежал с места ДТП. Потерпевший с помощью очевидцев происшествия был доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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