В Джалилабаде сбит пешеход, водитель сбежал с места происшествия

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Джалилабад. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе сбит пешеход.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП произошло на пролегающем через район отрезке магистральной дороги Алят-Астара.

При попытке перейти на противоположную сторону магистрали, неизвестным автомобилем был сбит житель Билясуварского села Аманкенд Махир Рамиз оглу Абилов 1982 г.р.

Водитель сбежал с места ДТП. Потерпевший с помощью очевидцев происшествия был доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.