В Джалилабаде сбит 35-летний пешеход

Джалилабад. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе сбит 35-летний пешеход.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован сегодня вечером на автомобильной дороге Джалилабад-Узунтепе.

Жителя села Шорбачы 35-летнего Самира Адалят оглу Мирзоева сбил автомобиль марки "ВАЗ-21011", когда тот пытался перейти дорогу. Тяжелораненый пешеход доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу. Ожидается ампутация ноги потерпевшего.

По факту ведется расследование.