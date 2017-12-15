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    В Джалилабаде сбит 35-летний пешеход

    По факту ведется расследование

    Джалилабад. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе сбит 35-летний пешеход.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован сегодня вечером на автомобильной дороге Джалилабад-Узунтепе.

    Жителя села Шорбачы 35-летнего Самира Адалят оглу Мирзоева сбил автомобиль марки "ВАЗ-21011", когда тот пытался перейти дорогу. Тяжелораненый пешеход доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу. Ожидается ампутация ноги потерпевшего.

    По факту ведется расследование. 

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