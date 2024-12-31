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В Джалилабаде ребенок получил серьезные травмы из-за взрыва петарды

В Джалилабаде ребенок получил серьезные травмы из-за взрыва петарды В Джалилабадском районе 7-летний ребенок серьезно травмировался из-за взрыва пиротехники.
Происшествия
31 декабря 2024 г. 21:12
В Джалилабаде ребенок получил серьезные травмы из-за взрыва петарды

В Джалилабадском районе 7-летний ребенок серьезно травмировался из-за взрыва пиротехники.

Как сообщает муганское бюро Report, у местного жителя Ш.А. в руках взорвалась петарда, ребенок получил различные ожоги.

Пострадавшего доставили в районную больницу, где врачи диагностировали ему ожоги 2-й и 3-й степени лица и дыхательных путей.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Профильные ведомства неоднократно заявляли о недопустимости использования пиротехнических изделий, предупреждая о трагических последствиях. Правоохранительные органы регулярно проводят рейды для выявления и привлечения к ответственности лиц, осуществляющих подпольную продажу упомянутой продукции.

Отметим, что статья 442 (Реализация или выпуск запрещенных к выпуску или к реализации товаров либо выполнение (оказание) запрещенных работ (услуг) КоАП Азербайджана предусматривает наложение штрафа в размере от 350 до 500 манатов на физлиц, от 1 650 до 2 200 - на должностных лиц, от 4 000 до 5 000 манатов на юрлиц с конфискацией товаров, явившихся непосредственным объектом административного проступка.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda azyaşlı pirotexniki vasitənin partlaması nəticəsində ağır xəsarət alıb

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