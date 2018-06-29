В Джалилабаде ребенок погиб, отравившись лекарством

Джалилабад. 29 июня. REPORT.AZ/ Стала известна личность погибшего от отравления лекарством ребенка, а также подробности происшествия.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел вечером в селе Хасыллы.

Так, Багиров Миркямиль Самир оглы 2016 г.р., оставшись без присмотра, выпил средство от мух.

Согласно информации, дед М.Багирова является фельдшером, который и оказал первую помощь. Однако из-за ухудшения состояния, примерно через два часа ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в Центральную районную больницу Джалилабада. Несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.

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Джалилабад. 29 июня. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло отравление лекарством.

Как сообщает аранское бюро Report, по предварительной информации, 4-летний житель района был доставлен в больницу с диагнозом отравление.

Однако несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался в реанимационном отделении.

В настоящее время уточняется личность погибшего.

По факту ведется расследование.