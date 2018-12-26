В Джалилабаде пропал ученик 11-го класса - ФОТО

Джалилабад. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе ученик 11-го класса пропал без вести.

Как сообщает муганское бюро Report, местный житель Гусейнов Орудж Атиф оглы (2000-го г.р.) 8 декабря ушел из дома и не вернулся.

По факту в правоохранительные органы было направлено обращение.

Ко всем, кто знает что-либо о местонахождении О.Гусейнова, просьба связаться с по телефону:

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