В Джалилабаде пропал ученик 11-го класса - ФОТО

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Джалилабад. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе ученик 11-го класса пропал без вести.
Как сообщает муганское бюро Report, местный житель Гусейнов Орудж Атиф оглы (2000-го г.р.) 8 декабря ушел из дома и не вернулся.
По факту в правоохранительные органы было направлено обращение.
Ко всем, кто знает что-либо о местонахождении О.Гусейнова, просьба связаться с по телефону:
051 546 52 23
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