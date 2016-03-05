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    ​В Джалилабаде произошло ДТП, в котором пострадали три человека - ФОТО

    По факту в Государственном управлении дорожной полиции ведется расследование

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабаде зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 3 человека.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на магистрали Алят-Астара, проходящей через районное село Гаразенджир.

    Так, "Камаз", управляемый жителем Лянкярана Нуреддином Алиевым, столкнулся с "VAZ-2107", за рулем которого находился житель Джалилабадского села Сабирабад Адалят Абышов. В результате водитель "Жигулей" и его пассажиры Махбуба Гасымова, Айгюн Джафарова получили ранения различной степени тяжести. Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

    По факту в Государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.

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