​В Джалилабаде произошло ДТП, в котором пострадали три человека - ФОТО

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабаде зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 3 человека.

Как сообщает Report, ДТП произошло на магистрали Алят-Астара, проходящей через районное село Гаразенджир.

Так, "Камаз", управляемый жителем Лянкярана Нуреддином Алиевым, столкнулся с "VAZ-2107", за рулем которого находился житель Джалилабадского села Сабирабад Адалят Абышов. В результате водитель "Жигулей" и его пассажиры Махбуба Гасымова, Айгюн Джафарова получили ранения различной степени тяжести. Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

По факту в Государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.