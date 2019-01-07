В Джалилабаде произошло ДТП, пострадали отец и дочь

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Джалилабад. 7 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.
Как сообщает муганское бюро Report, авария отмечена на территории села Гаразенджир.
В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали Ариф Иманов 1953 г.р. и его дочь Гюльнара Иманова 1986 г.р.
Раненые доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости