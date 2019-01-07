В Джалилабаде произошло ДТП, пострадали отец и дочь

Раненые доставлены в больницу

7 января, 2019 12:01

https://report.az/storage/news/aa2917b448cae6141a1cd3efeaa8f241/1594991b-8e2f-4c81-911d-0aac4884325b_292.jpg Джалилабад. 7 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека. Как сообщает муганское бюро Report, авария отмечена на территории села Гаразенджир. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали Ариф Иманов 1953 г.р. и его дочь Гюльнара Иманова 1986 г.р. Раненые доставлены в больницу. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.