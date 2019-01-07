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    В Джалилабаде произошло ДТП, пострадали отец и дочь

    Раненые доставлены в больницу

    Джалилабад. 7 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека. 

    Как сообщает муганское бюро Report, авария отмечена на территории села Гаразенджир. 

    В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали Ариф Иманов 1953 г.р. и его дочь Гюльнара Иманова 1986 г.р.

    Раненые доставлены в больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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