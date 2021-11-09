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В Джалилабаде произошло ДТП, есть погибший и раненый

В Джалилабаде произошло ДТП, есть погибший и раненый В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
9 ноября 2021 г. 11:03
В Джалилабаде произошло ДТП, есть погибший и раненый

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Алар.

Автомобиль марки "Нива" столкнулся с автомобилем марки "Форд". В результате аварии различные телесные повреждения получили находящиеся в "Ниве" житель села Алар Ализаде Адам Эхтирам оглу 1995 г.р. и еще один человек.

Пострадавшие были доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь А.Ализаде не удалось.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var

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