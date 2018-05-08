В Джалилабаде произошла попытка кражи мелкого рогатого скота

Джалилабад. 8 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла попытка кражи мелкого рогатого скота.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Узунтепе.

Несколько дней назад, проникнув во двор местного жителя Вугара Гасанова, неизвестное лицо (или лица), с помощью железных инструментов разрушили заднюю стену хлева и пытались украсть 9 голов мелкого рогатого скота. Однако, после того как В.Гасанов узнал о попытке кражи, злоумышленники скрылись.

По словам В.Гасанова, попытка кражи была предпринята и вчера вечером. Увидев, что хозяин дома и соседи приближаются к хлеву, неизвестные скрылись.

О случившемся проинформирована полиция.

Ведется расследование для выявления лиц, пытавшихся совершить кражу.