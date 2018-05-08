 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Джалилабаде произошла попытка кражи мелкого рогатого скота

    Джалилабад. 8 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла попытка кражи мелкого рогатого скота. 

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Узунтепе. 

    Несколько дней назад, проникнув во двор местного жителя Вугара Гасанова, неизвестное лицо (или лица), с помощью железных инструментов разрушили заднюю стену хлева и пытались украсть 9 голов мелкого рогатого скота. Однако, после того как В.Гасанов узнал о попытке кражи, злоумышленники скрылись. 

    По словам В.Гасанова, попытка кражи была предпринята и вчера вечером. Увидев, что хозяин дома и соседи приближаются к хлеву, неизвестные скрылись. 

    О случившемся проинформирована полиция. 

    Ведется расследование для выявления лиц, пытавшихся совершить кражу. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi