В Джалилабаде произошла перестрелка между полицией и наркоторговцами.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Ханегях.

Согласно информации, сотрудники полиции остановили автомобиль марки Hyundai с наркоторговцами внутри.

При задержании водитель не подчинился приказу полицейских и сломал зеркало служебного автомобиля марки BMW. При этом сотрудники полиции открыли предупредительный огонь в воздух. В результате автомобиль был остановлен, а находившиеся в нем житель Шарурского района Миркерим Сеидов, житель Ярдымлинского района Тарлан Бехбудов, житель Шамкирского района Рашад Садыгов и житель города Баку Анар Мамедов были задержаны. У них был изъят героин.

В ходе полицейской операции неизвестный из другого автомобиля марки Hyundai открыл огонь, после чего скрылся на данном автомобиле. Мужчина по имени Шираслан был задержан. Выяснилось, что он принял выстрелы за личную угрозу и несколько раз выстрелил в воздух из имеющегося при нем оружия, после чего покинул место происшествия. Немного проехав, он совершил аварию на автомобиле.

По факту ведется расследование.