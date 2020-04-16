В Джалилабаде произошла цепная авария

В Джалилабаде произошло ДТП.
Как сообщает муганское бюро Report, хотя в результате столкновения двух легковых автомобилей марок "ВАЗ-2107" и "Lada" никто не пострадал, оба автомобиля деформировались.
По факту ведется расследование.
В Джалилабаде произошло ДТП.
Как сообщает муганское бюро Report, хотя в результате столкновения двух легковых автомобилей марок "ВАЗ-2107" и "Lada" никто не пострадал, оба автомобиля деформировались.
По факту ведется расследование.
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