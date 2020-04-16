В Джалилабаде произошла цепная авария

В Джалилабаде произошла цепная авария

Cəlilabadda zəncirvari qəza, üç avtomobilə ziyan dəydi

16 апреля, 2020 19:26

© Report https://report.az/storage/news/70078cf25bb5bf23a662e50d834c1019/658a9663-105e-483f-aa45-4823b6b8c5f6_292.jpg В Джалилабаде произошло ДТП. Как сообщает муганское бюро Report, хотя в результате столкновения двух легковых автомобилей марок "ВАЗ-2107" и "Lada" никто не пострадал, оба автомобиля деформировались. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Cəlilabadda zəncirvari qəza, üç avtomobilə ziyan dəydi

Новости партнеров