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В Джалилабаде произошла цепная авария

В Джалилабаде произошла цепная авария

Cəlilabadda zəncirvari qəza, üç avtomobilə ziyan dəydi
© Report

В Джалилабаде произошло ДТП.

Как сообщает муганское бюро Report, хотя в результате столкновения двух легковых автомобилей марок "ВАЗ-2107" и "Lada" никто не пострадал, оба автомобиля деформировались. 

По факту ведется расследование. 

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