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    В Джалилабаде произошел пожар в 5-этажном жилом здании, 3 человека эвакуированы - ФОТО

    Причины пожара расследуются© Report.az

    Джалилабад. 22 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошел пожар на втором этаже 5-этажного жилого здания.

    Как передает аранское бюро Report, пожар произошел сегодня утром на улице Азербайджан в квартире, принадлежащей Фамизу Вели оглу Велиеву.

    Пожар начался в одной из комнат трехкомнатной квартиры. Соседи первые узнали о пожаре и сообщили в пожарную службу, ввиду отсутствия в квартире людей. На место происшествия были привлечены живая сила и техника Джалилабадской районной противопожарной части Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был потушен. В целом одна из комнат в 12 км.в. полностью сгорела.

    Пожарными были эвакуированы 3 человека, оставшиеся без помощи из-за заполнения дыма в верхние этажи.

    Причины пожара расследуются.

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