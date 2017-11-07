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    В Джалилабаде произошел инцидент, полиция открыла предупредительный огонь

    Инцидент произошел перед отделением полиции

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Перед Джалилабадским районным отделением полиции произошел инцидент.

    Как сообщает Report, жители района - 27-летний Анар Амиров и 26-летний Илькин Гурбанов недалеко от отделения повздорили с сотрудниками полиции.

    Во время спора эти лица оскорбили полицейских и напали на них с ножом. При этом один из сотрудников полиции был вынужден выстрелить в воздух из служебного оружия. После этого А.Амиров и И.Гурбанов были задержаны и доставлены в отделение полиции.

    По факту в Джалилабадской районной прокуратуре ведется расследование.

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