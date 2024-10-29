В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей погиб один человек

В селе Джалаир Джалилабадского района столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ", один человек погиб.
Как передает Report, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступил запрос об оказании экстренной помощи в связи с данным инцидентом.
На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.
По данным ведомства, в результате ДТП один человек оказался зажат в одном из автомобилей и погиб на месте происшествия.
Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из деформированного транспортного средства и передали его по назначению.
По факту ведется расследование.