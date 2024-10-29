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В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей погиб один человек

В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей погиб один человек В селе Джалаир Джалилабадского района столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ", один человек погиб.
Происшествия
29 октября 2024 г. 22:15
В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей погиб один человек

В селе Джалаир Джалилабадского района столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ", один человек погиб.

Как передает Report, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступил запрос об оказании экстренной помощи в связи с данным инцидентом.

На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.

По данным ведомства, в результате ДТП один человек оказался зажат в одном из автомобилей и погиб на месте происшествия.

Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из деформированного транспортного средства и передали его по назначению.

По факту ведется расследование.

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