В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей погиб один человек

В селе Джалаир Джалилабадского района столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ", один человек погиб.

В селе Джалаир Джалилабадского района столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ", один человек погиб.

Как передает Report, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступил запрос об оказании экстренной помощи в связи с данным инцидентом.

На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы МЧС.

По данным ведомства, в результате ДТП один человек оказался зажат в одном из автомобилей и погиб на месте происшествия.

Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из деформированного транспортного средства и передали его по назначению.

По факту ведется расследование.