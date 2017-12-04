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    В Джалилабаде предварительно умертвив украли домашнюю птицу - ФОТО

    Расследования по факту продолжаются© Report

    Джалилабад. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе предварительно умертвив украли свыше 30-ти голов домашней птицы.

    Как сообщает аранское бюро Report, эта необычная кража была зарегистрирована в хозяйстве местного жителя Ильгара Шахмарова на улице М.А.Расулзаде.

    По словам потерпевшего, открыв утром дверь курятника, чтобы покормить кур и гусей, он обнаружил, что курятник пуст.

    Осмотревшись, мужчина обнаружил мешок, в котором были отрубленные головы и лапки домашней птицы.

    Выяснилось, что грабители умертвили птицу для избежания шума.

    Напомним, что это не первая кража в доме Ильгара Шахмарова. В прошлом году из его дома украли 1 020 манатов и бытовые предметы.

    О происшествии было сообщено в полицию.

    Расследования по факту продолжаются. 

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