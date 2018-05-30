В Джалилабаде отец и сын получили ножевые ранения - ОБНОВЛЕНО

Джалилабад. 30 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе отец и сын получили ножевые ранения.

Как сообщает аранское бюро Report, кроме раненого Бабека Валихад оглу Алиева 1980 г.р. ножевое ранение также получил его отец Валихад Азиз оглу Алиев 1946 г.р.

Раненые доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Им оказана первая медицинская помощь.

***15:17

Джалилабад. 30 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла поножовщина.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Сабирабад.

Так, житель района Бабек Алиев получил ножевое ранение в ходе конфликта, возникшего между ним и жителем села Сабирабад.

Раненый был доставлен в Джалилабадскую центральную районную больницу.

По предварительной информации, Бабек Алиев получил ножевое ранение, когда хотел вернуть одолженные им деньги.

По факту ведется расследование.