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В Джалилабаде оштрафовали "любителей" пикника из Баку

В Джалилабаде оштрафовали "любителей" пикника из Баку В отношении задержанных составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках
Происшествия
30 июля 2020 г. 10:07
В Джалилабаде оштрафовали любителей пикника из Баку

На одном из постов в городе Джалилабад был задержан автомобиль марки "Нива", которым управлял житель города Баку Эльвин Сулейманзаде.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе проверки выявлено, что находившиеся вместе с водителем в автомобиле жители Баку Нахид Гасымов, Габиль Асадов и три женщины без соответствующего разрешения выехали из Баку в Джалилабад.

Они приехали в регион для организации пикника с целью отдыха.

В отношении 6 лиц составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и наложен штраф в размере 200 манатов.

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с ними, еще раз разъяснили правила и требования карантинного режима.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabada piknikə gedən şəxslər cərimələnib

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