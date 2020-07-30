В Джалилабаде оштрафовали "любителей" пикника из Баку

В отношении задержанных составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках

На одном из постов в городе Джалилабад был задержан автомобиль марки "Нива", которым управлял житель города Баку Эльвин Сулейманзаде.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе проверки выявлено, что находившиеся вместе с водителем в автомобиле жители Баку Нахид Гасымов, Габиль Асадов и три женщины без соответствующего разрешения выехали из Баку в Джалилабад.

Они приехали в регион для организации пикника с целью отдыха.

В отношении 6 лиц составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и наложен штраф в размере 200 манатов.

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с ними, еще раз разъяснили правила и требования карантинного режима.