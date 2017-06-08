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    В Джалилабаде опрокинулся загруженный картофелем грузовик, на дороге возникла пробка - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Джалилабад. 8 июня. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе перевернулась грузовая машина.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на отрезке магистральной дороги Алят-Астара между районом и городом Гейтепе.

    Столкнулись загруженный картофелем грузовик марки Mercedes и грузовик марки "ГАЗель".

    В результате ДТП картофель рассыпался по магистрали, что привело к возникновению пробки. Пострадавших нет.

    По факту ведется расследование.

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