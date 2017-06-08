В Джалилабаде опрокинулся загруженный картофелем грузовик, на дороге возникла пробка - ФОТО

Джалилабад. 8 июня. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе перевернулась грузовая машина.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на отрезке магистральной дороги Алят-Астара между районом и городом Гейтепе.
Столкнулись загруженный картофелем грузовик марки Mercedes и грузовик марки "ГАЗель".
В результате ДТП картофель рассыпался по магистрали, что привело к возникновению пробки. Пострадавших нет.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook