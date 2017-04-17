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    В Джалилабаде ограблен дом, один из подозреваемых задержан

    По факту ведется расследование

    Джалилабад. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершена кража.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в доме 4 по улице Ахмеда Джавада.

    Взломав входную дверь дома Ненеханым Кязымовой, грабители унесли 10 ковров, стиральную машину, посуду, ноутбук и одежду.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Джалилабадского района был задержан один из подозреваемых – житель города Тогрул Байрамов.

    По факту ведется расследование. 

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