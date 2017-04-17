В Джалилабаде ограблен дом, один из подозреваемых задержан

Джалилабад. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершена кража.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в доме 4 по улице Ахмеда Джавада.

Взломав входную дверь дома Ненеханым Кязымовой, грабители унесли 10 ковров, стиральную машину, посуду, ноутбук и одежду.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Джалилабадского района был задержан один из подозреваемых – житель города Тогрул Байрамов.

По факту ведется расследование.