В Джалилабаде ограблен дом, один из подозреваемых задержан

Джалилабад. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе совершена кража.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в доме 4 по улице Ахмеда Джавада.
Взломав входную дверь дома Ненеханым Кязымовой, грабители унесли 10 ковров, стиральную машину, посуду, ноутбук и одежду.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Джалилабадского района был задержан один из подозреваемых – житель города Тогрул Байрамов.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook