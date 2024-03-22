В Джалилабаде ограбили дом на 16 тысяч манатов

В Джалилабаде ограбили и подожгли частный дом.

В Джалилабаде ограбили и подожгли частный дом.

Как сообщил муганскому бюро Report хозяин дома Кямиль Исаев, неизвестный, укравший из дома 16 тысяч манатов, поджег часть, где хранились деньги, чтобы скрыть следы преступления.

По словам Исаева, накануне вечером им позвонили и сообщили, что их дом горит. На место происшествия прибыло соответствующее подразделение МЧС. Пожар был ликвидирован, в доме общей площадью 130 кв.м. сгорели помещения площадью 50 кв.м. Огонь уничтожил вещи и документы.

Отмечено, что украденные деньги принадлежали сыну Исаева, он планировал купить новый дом.

Расследование по факту продолжается.