В Джалилабаде нетрезвый водитель погиб в ДТП

© Report

Джалилабад. 18 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Гаразенджир.

Так, перевернулся автомобиль марки "Нива", управляемый жителем села Адналы Физули Губадовым 1960 г.р., в результате А.Губадов скончался от полученных в голову травм.

Ф.Губадов - специалист Джалилабадского районного центра гигиены и эпидемиологии. По предварительным данным, во время управления автомобилем он находился в нетрезвом состоянии.

По факту ведется расследование.