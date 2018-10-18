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    В Джалилабаде нетрезвый водитель погиб в ДТП

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    Джалилабад. 18 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Гаразенджир.

    Так, перевернулся автомобиль марки "Нива", управляемый жителем села Адналы Физули Губадовым 1960 г.р., в результате А.Губадов скончался от полученных в голову травм.

    Ф.Губадов - специалист Джалилабадского районного центра гигиены и эпидемиологии. По предварительным данным, во время управления автомобилем он находился в нетрезвом состоянии.

    По факту ведется расследование.

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