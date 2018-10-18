В Джалилабаде нетрезвый водитель погиб в ДТП

Джалилабад. 18 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Гаразенджир.
Так, перевернулся автомобиль марки "Нива", управляемый жителем села Адналы Физули Губадовым 1960 г.р., в результате А.Губадов скончался от полученных в голову травм.
Ф.Губадов - специалист Джалилабадского районного центра гигиены и эпидемиологии. По предварительным данным, во время управления автомобилем он находился в нетрезвом состоянии.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости