В Джалилабаде неизвестные ограбили и подожгли магазин

© Report

Джалилабад. 29 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе магазин был ограблен и затем подожжен.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Машлыг.

Принадлежащий жителю села Бахтияру Мусаеву продовольственный магазин был ограблен неизвестным или неизвестными, а после подожжен для сокрытия следов преступления. По словам владельца магазина, ему нанесен ущерб в размере 30-40 тыс. манатов.

Отделение полиции было проинформировано о происшествии.

Факт расследуется.