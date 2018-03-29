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    В Джалилабаде неизвестные ограбили и подожгли магазин

    © Report

    Джалилабад. 29 марта. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе магазин был ограблен и затем подожжен.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Машлыг.

    Принадлежащий жителю села Бахтияру Мусаеву продовольственный магазин был ограблен неизвестным или неизвестными, а после подожжен для сокрытия следов преступления. По словам владельца магазина, ему нанесен ущерб в размере 30-40 тыс. манатов.

    Отделение полиции было проинформировано о происшествии.

    Факт расследуется.

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