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В Джалилабаде на пастбище обнаружен пистолет 

В Джалилабаде на пастбище обнаружен пистолет  В Джалилабаде на пастбище был обнаружен пистолет.
Происшествия
13 декабря 2023 г. 20:03
В Джалилабаде на пастбище обнаружен пистолет 

В Джалилабаде на пастбище был обнаружен пистолет.

Как сообщили Муганскому бюро Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района, житель района Н.Абдуллаев добровольно передал Джалилабадскому РОП 1 пистолет марки “Вальтер” и 5 патронов, которые он нашел на пастбище на территории села Гюнешли.

Кроме того 11 жителей района добровольно сдали охотничьи ружья без соответствующих документов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda örüş sahəsindən tapança aşkarlanıb

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