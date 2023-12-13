В Джалилабаде на пастбище обнаружен пистолет

В Джалилабаде на пастбище был обнаружен пистолет.

В Джалилабаде на пастбище был обнаружен пистолет.

Как сообщили Муганскому бюро Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы МВД, в результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района, житель района Н.Абдуллаев добровольно передал Джалилабадскому РОП 1 пистолет марки “Вальтер” и 5 патронов, которые он нашел на пастбище на территории села Гюнешли.

Кроме того 11 жителей района добровольно сдали охотничьи ружья без соответствующих документов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.