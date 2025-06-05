В Джалилабаде мужчина скончался от побоев спустя восемь дней

Житель Джалилабадского района скончался от побоев.

Житель Джалилабадского района скончался от побоев.

Как сообщает муганское бюро Report , 22-летний Бабек Шахмаров в Масаллинском районе нанес побои 41-летнему Гамбару Юсифову, инцидент произошел 28 мая.

Получивший травмы Г.Юсифов был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Мужчина отказался от помещения в стационар, однако 4 июня его госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

"Пациент, 1984 года рождения, 4 июня был вновь госпитализирован в отделение неотложной помощи Джалилабадской районной центральной больницы. Ему было диагностировано внутримозговое кровоизлияние. Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, 5 июня около 14:40 была констатирована смерть пациента", - сказали в медучреждении.

В Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что Б.Шахмаров задержан и передан следствию.

Расследование по факту продолжается.